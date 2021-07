Calaiò sicuro: "Vi dico in quale ruolo potrebbe giocare Tutino nel Napoli di Spalletti" (Di mercoledì 14 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente ed ex calciatore di Serie A e B. Ecco quanto ha dichiarato: "Salernitana in Serie A? La cosa si è conclusa bene, i tifosi dopo anni difficili sono tornati ad assaporare la massima serie. Con il ritorno allo stadio poi non vedevano l'ora, sarebbe stata una beffa. La piazza merita la Serie A, Salerno è una piazza piena di passione che vive di calcio. Tutino? Ho un buon rapporto con Gennaro, l'ho seguito, diciamo che non ha proprio le caratteristiche mie perché io ero più punta anche se amavo spaziare sul fronte d'attacco. Lui è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele, dirigente ed ex calciatore di Serie A e B. Ecco quanto ha dichiarato: "Salernitana in Serie A? La cosa si è conclusa bene, i tifosi dopo anni difficili sono tornati ad assaporare la massima serie. Con il ritorno allo stadio poi non vedevano l'ora, sarebbe stata una beffa. La piazza merita la Serie A, Salerno è una piazza piena di passione che vive di calcio.? Ho un buon rapporto con Gennaro, l'ho seguito, diciamo che non ha proprio le caratteristiche mie perché io ero più punta anche se amavo spaziare sul fronte d'attacco. Lui è ...

Advertising

Spazio_Napoli : Calaiò sicuro: 'Vi dico in quale ruolo potrebbe giocare Tutino nel Napoli di Spalletti' - gilnar76 : Calaiò: 'Dopo le ultime parole di De Laurentiis non sono più sicuro che Insigne rinnoverà' #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : Calaiò: 'Dopo le ultime parole di De Laurentiis non sono più sicuro che Insigne rinnoverà' - MondoNapoli : Calaiò: 'Rinnovo Insigne? Non sono più così sicuro dopo le parole di ADL' - - naptam_10 : Chiaramente Calaiò: 'Non sono più sicuro che Insigne rinnoverà, le parole di ADL fanno pensare all'addio' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calaiò sicuro Calaiò: "Non sono più sicuro che Insigne rinnoverà, le parole di ADL fanno pensare all'addio" Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la ... Dopo l'ultima conferenza di De Laurentiis però non sono sicuro più che questa volta resti'.

La Nazionale del Regno delle Due Sicilie, allena il napoletano Iezzo I convocati La curiosità per conoscere i nomi è tanta: "Avevo pensato a Calaiò, sta ancora bene ... Non dico vincere, ma vender cala la pelle: questo è sicuro". Deus ex machina del progetto e presidente ...

Emanueleè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la ... Dopo l'ultima conferenza di De Laurentiis però non sonopiù che questa volta resti'.I convocati La curiosità per conoscere i nomi è tanta: "Avevo pensato a, sta ancora bene ... Non dico vincere, ma vender cala la pelle: questo è". Deus ex machina del progetto e presidente ...