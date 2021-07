Brasile, Bolsonaro ricoverato nella notte in ospedale: cancellati tutti gli impegni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è sentito male durante la notte e, colpito da forti dolori addominali, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, 66 anni, è stato portato all’ospedale militare di Brasilia. Al momento non è chiara quale sia la causa del suo ricovero: alcuni media scrivono che i medici vogliano accertare quale sia la causa di un singhiozzo troppo persistente – che lo stesso presidente ha spiegato in diverse occasioni che può andare avanti per giorni -, altri segnalano che il malessere sia stato provocato dai farmaci che ha preso a causa dei recenti impianti dentali. Secondo quanto hanno rivelato fonti informate, il presidente ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è sentito male durante lae, colpito da forti dolori addominali, il presidente delJair, 66 anni, è stato portato all’militare di Brasilia. Al momento non è chiara quale sia la causa del suo ricovero: alcuni media scrivono che i medici vogliano accertare quale sia la causa di un singhiozzo troppo persistente – che lo stesso presidente ha spiegato in diverse occasioni che può andare avanti per giorni -, altri segnalano che il malessere sia stato provocato dai farmaci che ha preso a causa dei recenti impianti dentali. Secondo quanto hanno rivelato fonti informate, il presidente ha ...

Advertising

repubblica : Brasile, anche Dio si prepara a scaricare Bolsonaro - zazoomblog : Brasile: Bolsonaro ricoverato per alcuni esami sta bene - #Brasile: #Bolsonaro #ricoverato - CorriereQ : Brasile: Bolsonaro ricoverato per alcuni esami, ‘sta bene’ - IlarioGra : RT @GeopoliticalCen: Brasile voci di ricovero per il presidente Bolsonaro - ultimenews24 : Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, è stato ricoverato oggi all'ospedale militare di Brasilia a seguito di fort… -