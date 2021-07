Belen Rodriguez partorisce e l’ospedale blocca gli ascensori: la polemica (Di mercoledì 14 luglio 2021) La polemica su Belen Rodriguez Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, di recente, sono diventati genitori. La showgirl, infatti, dopo Siantago (avuto con Stefano De Martino) ha dato alla luce anche Luna Marì. Il fatto ha avuto luogo alle ore 2:30 del 12 luglio 2021. La conduttrice di Tu si que vales, infatti, ha postato su L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lasue Antonino Spinalbese, di recente, sono diventati genitori. La showgirl, infatti, dopo Siantago (avuto con Stefano De Martino) ha dato alla luce anche Luna Marì. Il fatto ha avuto luogo alle ore 2:30 del 12 luglio 2021. La conduttrice di Tu si que vales, infatti, ha postato su L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IlContiAndrea : La vincitrice di #Amici20 #GiuliaStabile non sostituirà #Belen (in maternità) alla conduzione di #Tusiquevales… - Novella_2000 : “Ascensore dell’ospedale disabilitato al terzo piano causa Belen”: scoppia la polemica - GiusCandela : RT @IlContiAndrea: La vincitrice di #Amici20 #GiuliaStabile non sostituirà #Belen (in maternità) alla conduzione di #Tusiquevales @FQMagazi… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: è nata Luna Marì! I fans esplodono di gioia - infoitcultura : Belen Rodriguez, la figlia Luna portata in terapia intensiva: “Valutare la funzionalità respiratoria” -