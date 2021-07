ASCOLTITV 13 LUGLIO 2021 | VINCE IL CULT CARRAMBA 12 | 8% | BATTITI LIVE PARTE GASATO 11 | 9% E SUPERA MR WRONG 8 | 1% | MISS FISHER 5 | 6% | ESTATE IN DIRETTA 12 | 6%+18 | 3%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV LUGLIO

Ecco gli appuntamenti in prima serata per martedi 132021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...Ecco gli appuntamenti in prima serata per lunedi 122021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...Ascolti Tv 13 luglio 2021. In prima serata Su Rai 1 la replica di Carràmba! Che sorpresa ha registrato una media di 2.242.000 telespettatori pari a 12,8% di share. Su Italia 1 Battiti ...Un'altra puntata di Carramba che sorpresa, come ormai di consueto da martedì 13 luglio e per tutta l'estate, conquista gli appassionati dell'artista recentemente scomparsa. Un'overdose di nostalgia, t ...