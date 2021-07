Altri 45 giorni di “custodia cautelare” per Patrick Zaki (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora una volta la Corte egiziana ha deciso di rinnovare la custodia cautelare per Patrick Zaki. La detenzione dello studente dell’Università Alma Mater di Bologna prosegue senza soluzione di continuità dal 7 febbraio scorso con varie accuse che vanno dalla minaccia alla sicurezza nazionale, all’incitamento alle proteste illegali, passando per la sovversione, la diffusione di false notizie e la propaganda per il terrorismo. Oltre un anno e mezzo nel carcere di Tora, con la Corte di giustizia che continua a confermare questa custodia cautelare che, di fatto, si sta trasformando in una pena ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora una volta la Corte egiziana ha deciso di rinnovare laper. La detenzione dello studente dell’Università Alma Mater di Bologna prosegue senza soluzione di continuità dal 7 febbraio scorso con varie accuse che vanno dalla minaccia alla sicurezza nazionale, all’incitamento alle proteste illegali, passando per la sovversione, la diffusione di false notizie e la propaganda per il terrorismo. Oltre un anno e mezzo nel carcere di Tora, con la Corte di giustizia che continua a confermare questache, di fatto, si sta trasformando in una pena ...

Ultime Notizie dalla rete : Altri giorni Zaki in carcere per altri 45 giorni 16.13 Zaki in carcere per altri 45 giorni Prolungata di altri 45 giorni la custodia in carcere al Cairo di Patrick Zaki lo studente egiziano dell' Università Alma Mater di Bologna arrestato a febbraio 2020 per propaganda ...

Graduatorie ATA terza fascia: scelta scuole e correzione aggiornamento, ma non altri errori. A giorni la risposta del Ministero Orizzonte Scuola E' sotto accusa per alcuni post su Facebook, secondo la difesa nemmeno suoi. Una storia infinita, oltre che assurda quella del giovane Patrik Zaki da un anno e mezzo in carcere in Egitto, in attesa di giudizio con accuse davvero discutibili. È stata infatti prolungata di altri ...

Patrick Zaki, altri 45 giorni di carcere Patrick Zaki dovrà restare in carcere per altri 45 giorni. È stata prolungata la custodia cautelare in carcere al Cairo dello studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato nel ...

