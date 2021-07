Acanfora | “Una nuova chiusura sarebbe un colpo difficile da gestire per il turismo”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) di Monica De Santis Pasqualeè un imprenditore salernitano, titolare di ben quattro strutture alberghiere, tre a Capaccio-Paestum una ad Ascea.?E come tutti gli imprenditori che operano nel settore, ha puntato tutto su questi quattro mesi di stagione estiva per recuperare in parte, ciò che è stato perso in questi 15 mesi di emergenza sanitaria… “Una, ipotetica, per chi come me vive die da lavoro a tantissime persone, vorrebbe dire undurissimo dal quale difficilmente ci si potrebbe riprendere”. Non nascondeun po’ ...

Advertising

ReiKashino : @sbetz10 @antolellina Ma l'asterisco su 'giorn*' starebbe per…? Bisognerebbe, però, smetterla d usare 'inclusività… - Lusodapop93 : @Gaia_Mariasole @BzBroono @angelo_acanfora @Fedez Scalfarotto al momento difende solo se stesso, vuole mettere il s… - BzBroono : @angelo_acanfora @Fedez non hai capito bene, non c'è scritto che qualcuno la decida Ci sono parametri che ciascuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Acanfora Una

Salernonotizie.it

: "nuova chiusura sarebbe fatale" Di spalla; Salvini: "Lavoro per l'unità del centrodestra" ma tace sul caso Salerno. Ieri blitz a Battipaglia e stoccata a De Luca Taglio basso: Via ......DI CITTADINANZA I controlli delle Fiamme Gialle a nuclei familiari eseguiti anche in virtù di... Lucia Botta, Alberto Tolomelli, Ciro Tolomelli, Paolo Abbruzzese, Salvatore, Diego Ambrosio,...LECCO - “2001-2021. Genova per chi non c'era", questo il titolo del lobro che verrà presentato venerdì 16 luglio alle 21 in via Beccaria 5 a Lecco. La presentazione dell’opera – edita da Altreconomia ...Ieri la prima: Wanda Icardi è arrivata in treno a Roma Per Dzeko vale più o meno lo stesso discorso: finché sarà qui, sarà il centravanti titolare, con buona pace di Borja Mayoral o di una new entry l ...