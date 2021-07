Von der Leyen “Oltre metà degli europei vaccinata con la seconda dose” (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Più della metà di tutti gli adulti nell'Unione Europea è completamente vaccinata”. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.“Per proteggersi dalle varianti ed evitare una nuova ondata di infezioni, è importante vaccinarsi – prosegue -. Sono state fornite dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti nell'UE. Facciamolo”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Più delladi tutti gli adulti nell'Unione Europea è completamente”. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula Von der.“Per proteggersi dalle varianti ed evitare una nuova ondata di infezioni, è importante vaccinarsi – prosegue -. Sono state fornite dosi sufficienti per vaccinare il 70%adulti nell'UE. Facciamolo”.(ITALPRESS).

