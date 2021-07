Sostegni bis, domani il voto di fiducia alla Camera: introdotte 270 novità (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – È previsto per domani il voto di fiducia da parte della Camera sul dl Sostegni bis. Il testo passerà poi blindato al Senato per l’ok definitivo che dovrà arrivare entro il 24 luglio, pena la decadenza. Il decreto vale i circa 40 miliardi dello scostamento del deficit approvato dal Parlamento, ma la Camera ha potuto usare una dote di circa 800 milioni di euro e i soldi non spesi sul fondo perduto precedente. Le misure adottate dal Parlamento complessivamente valgono circa 2,9 miliardi, di cui 529 milioni sono stati usati per ampliare la platea del fondo perduto alle imprese ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – È previsto perildida parte dellasul dlbis. Il testo passerà poi blindato al Senato per l’ok definitivo che dovrà arrivare entro il 24 luglio, pena la decadenza. Il decreto vale i circa 40 miliardi dello scostamento del deficit approvato dal Parlamento, ma laha potuto usare una dote di circa 800 milioni di euro e i soldi non spesi sul fondo perduto precedente. Le misure adottate dal Parlamento complessivamente valgono circa 2,9 miliardi, di cui 529 milioni sono stati usati per ampliare la platea del fondo perduto alle imprese ...

Ddl Zan in Senato, "clima incandescente": 20 luglio deadline per emendamenti La prossima settimana si dovranno fermare i lavori sul ddl Zan per l'approdo in Senato del dl Sostegni bis. "Ci sarà una capigruppo per stabilire la road map", si spiega al termine della capigruppo ...

Tra bagarre e fischietti, il difficile cammino del ddl Zan al Senato AGI - L'esame del ddl Zan proseguirà in Aula al Senato: niente stop o ritorno del provvedimento in commissione. Nella restante parte della giornata odierna l'Aula esaminerà le questioni pregiudiziali, ...

