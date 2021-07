Ross-Brawn | le gare sprint saranno il vero spettacolo

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Ross #Brawn: “Se la Sprint Race dovesse deludere non la riproporremo, se invece dovesse avere successo…” #BritishGP ht… - OA_Sport : #F1, Ross #Brawn: “Se la Sprint Race dovesse deludere non la riproporremo, se invece dovesse avere successo…”… - Chaaarlee1 : @AleColumn99 Si infatti, lo dicevo su un altro commento. Che le fai a fare altre prove libere se sei già in parco c… - FormulaPassion : #F1 | 23 anni fa la #Ferrari trionfava a Silverstone con un colpo di genio di Ross Brawn - Formula1WM : #Sprintrace ed altre novità : Ross #Brawn illustra il futuro della Formula 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Ross Brawn

La Formula 1 prova a cambiare strada in nome della continua ricerca dello spettacolo e dei tanto desiderati sorpassi. La rivoluzione targatae Stefano Domenicali parte questo fine settimana a Silverstone in occasione del Gran Premio d'Inghilterra e proseguirà solo per altri tre Gp (a Monza e in Brasile, ammesso che il GP a San ...Parola di. "Non c'è alcun incentivo nel farlo se il pubblico non ne verrà coinvolto, se non vedremo una forte partecipazione dei tifosi e dei benefici" , le parole riportare da motorsport.Ross Brawn, managing director della F1, sa che si giocherà molto con questo nuovo inserimento, ma non ci sarà la volontà di forzare ulteriormente in caso di risposte negative. “Se la Sprint Qualifying ...Lewis Hamilton, Max Verstappen, Ross Brawn e Stefano Domenicali sono tra i nomi che gareggeranno questo week end in occasione del Gran Premio d'Inghilterra a Livingstone. Giovedì a Silverstone, la Lib ...