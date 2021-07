Rinnovabili, le norme Ue non fermano la deforestazione. Greenpeace: “Non si combatte cambiamento climatico tagliando alberi” (Di martedì 13 luglio 2021) La direttiva europea sulle energie Rinnovabili (Red) sarà presto modificata, ma i cambiamenti previsti nelle bozze non sembrano sufficienti a garantire che l’utilizzo di biomassa legnosa (legna e pellet) sia causa di distruzione e degrado delle foreste europee. Cosa che sta già avvenendo. Per dire “basta alle fase Rinnovabili”, alla vigilia della presentazione, da parte della Commissione Ue, del Fit for 55 Package sul clima che contiene anche la revisione della Direttiva su energie Rinnovabili e dei criteri sulla bioenergia, Greenpeace Paesi Bassi pubblica uno studio commissionato al Center for Research on Multinational ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) La direttiva europea sulle energie(Red) sarà presto modificata, ma i cambiamenti previsti nelle bozze non sembrano sufficienti a garantire che l’utilizzo di biomassa legnosa (legna e pellet) sia causa di distruzione e degrado delle foreste europee. Cosa che sta già avvenendo. Per dire “basta alle fase”, alla vigilia della presentazione, da parte della Commissione Ue, del Fit for 55 Package sul clima che contiene anche la revisione della Direttiva su energiee dei criteri sulla bioenergia,Paesi Bassi pubblica uno studio commissionato al Center for Research on Multinational ...

modesti62 : RT @amicidellaterra: L'impatto sulla #biodiversità degli impianti #eolico può essere in parte limitato. Purtroppo, nonostante le norme, non… - trottark : RT @amicidellaterra: L'impatto sulla #biodiversità degli impianti #eolico può essere in parte limitato. Purtroppo, nonostante le norme, non… - tommasimoni : RT @amicidellaterra: L'impatto sulla #biodiversità degli impianti #eolico può essere in parte limitato. Purtroppo, nonostante le norme, non… - amicidellaterra : L'impatto sulla #biodiversità degli impianti #eolico può essere in parte limitato. Purtroppo, nonostante le norme,… - SR4__SR4 : @giannettimarco @quattroruote A me, uno sconosciuto, giustamente puoi non credere. Sui siti web pubblici di societ… -