Quasi 4 milioni di dosi Pfizer e Moderna in Lombardia, aperti nuovi slot vaccinali (Di martedì 13 luglio 2021) Under 20, nuove possibilità di prenotazioni dal 23 agosto per la copertura dell'intera popolazione scolastica tra i 12 e i 19 anni entro il 13 settembre.

