Pullman della Croce rossa con 25 ragazzi a bordo va a fuoco in galleria a Lecco | tutti illesi

(Di martedì 13 luglio 2021) Le immagini diffuse dai Vigili delche mostrano le fiamme avvolgere un mezzo(sulla quale viaggiavano 25diretti a Livigno per un campo estivo) potrebbero far pensare ...

Advertising

tvdellosport : ???? Campioni d’Europa ?? • Il giro a #Roma della #Nazionale italiana sul pullman scoperto circondato dai tifosi Anc… - RaiNews : Il bagno di folla all'indomani del successo contro l'Inghilterra - ezio14199935 : RT @fratotolo2: Il capitano della Nazionale italiana #Chiellini a muso duro contro il ministro della Salute #Speranza che avrebbe provato a… - alegnagna : RT @MassimoSertori_: ????SONO TUTTI SALVI i 25 ragazzi tra i 10 e i 13 anni diretti a #Livigno per un campo estivo, che questa mattina erano… - cipstersasi : RT @teamvlorelai: Eccoci con il video di Bonucci a cui stava scoppiando una vena perché non volevano che la squadra facesse il giro della c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pullman della

Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco che mostrano le fiamme avvolgere un mezzoCroce Rossa (sulla quale viaggiavano 25 ragazzi diretti a Livigno per un campo estivo) potrebbero far pensare al peggio: in realtà tutto è fortunatamente finito nel migliore dei modi, grazie ...La corsia nordSS 36 è stata riaperta al traffico attorno alle 13, una volta conclusi i soccorsi, recupero del mezzo e rilievi. Ilè andato completamente distrutto dalle fiamme.Eros Ramazzotti, parlando della vittoria ad Euro 2020 degli Azzurri, ripercorre le tappe della propria carriera. Tra il racconto di diversi momenti significativi, il cantante svela ...Un automobilista ha lasciato una simpatica preghiera sulla sua vettura, probabilmente parcheggiata in materia scorretta. Avrà evitato la sanzione?