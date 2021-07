Processo Graziosi, la Fondazione Pergolesi - Spontini parte civile. L'ex ad: 'Bene, ora potrò raccontare tante cose' (Di martedì 13 luglio 2021) JESI - Si è aperta ieri a Torino l'udienza preliminare per presunte irregolarità nella vecchia gestione del Teatro Regio. Cinque imputati tra cui l'ex sovrintendente William Graziosi (in carica da ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 luglio 2021) JESI - Si è aperta ieri a Torino l'udienza preliminare per presunte irregolarità nella vecchia gestione del Teatro Regio. Cinque imputati tra cui l'ex sovrintendente William(in carica da ...

Advertising

CorriereTorino : Teatro Regio, il processo a William Graziosi rischia il trasferimento ad Ancona - StudioConti : Al via a Torino il processo per il teatro Regio, vittima del 'sistema Graziosi' - rep_torino : Al via a Torino il processo per il teatro Regio, vittima del 'sistema Graziosi' [di Federica Cravero] [aggiornament… -