Pedro Sánchez balla da solo

(Di martedì 13 luglio 2021) Il detonatore è stato un piccolo incidente avvenuto a Murcia in marzo, e cioè il tentativo (poi fallito) di rovesciare il governo regionale guidato dai popolari attraverso una mozione di censura votata dai socialisti e da Ciudadanos. Allora, per scongiurare imitazioni dei torbidi murciani, la presidente della Regione di Madrid, la popolare Isabel Díaz Ayuso, ha subito indetto (e poi vinto) elezioni anticipate. La sua mossa ha trasformato in pochi mesi il panorama politico spagnolo: la stessa Ayuso è emersa come rivale “da copertina” del premier socialista; il leader di Podemos, Pablo Iglesias, si è dimesso da vicepremier, proprio per ...