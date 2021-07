Pallone d’Oro, è sfida a due (Di martedì 13 luglio 2021) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza quello che potrebbe essere il duello per aggiudicarsi il prossimo Pallone d’Oro. A contendersi il titolo, infatti, dovrebbero essere Jorginho e Leo Messi, entrambi protagonisti di due grandi cavalcate. Jorginho, in realtà, si è laureato campione d’Europa per due volte di fila con Chelsea e Italia. Messi, dal canto suo, ha trionfato in Copa America con la sua Argentina ed è stato l’assoluto protagonista della competizione, dopo una stagione non esaltante con la maglia del Barcellona. Pallone d’Oro, LA sfida Per il quotidiano pochi dubbi: ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza quello che potrebbe essere il duello per aggiudicarsi il prossimo. A contendersi il titolo, infatti, dovrebbero essere Jorginho e Leo Messi, entrambi protagonisti di due grandi cavalcate. Jorginho, in realtà, si è laureato campione d’Europa per due volte di fila con Chelsea e Italia. Messi, dal canto suo, ha trionfato in Copa America con la sua Argentina ed è stato l’assoluto protagonista della competizione, dopo una stagione non esaltante con la maglia del Barcellona., LAPer il quotidiano pochi dubbi: ...

