Napoli, assalto notturno al Cto: aggrediti medici e infermieri da paziente e i suoi parenti (Di martedì 13 luglio 2021) Hanno preteso di ricevere per primi l’assistenza medica per la loro parente, sebbene non fosse in codice rosso, al pronto soccorso. Nella notte tra il 12 e 13 luglio si è verificata, al Cto di Napoli, un’ennesima aggressione al personale sanitario. L’episodio è stato segnalato da uno dei presenti alla scena al Consigliere Regionale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 luglio 2021) Hanno preteso di ricevere per primi l’assistenza medica per la loro parente, sebbene non fosse in codice rosso, al pronto soccorso. Nella notte tra il 12 e 13 luglio si è verificata, al Cto di, un’ennesima aggressione al personale sanitario. L’episodio è stato segnalato da uno dei presenti alla scena al Consigliere Regionale di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Lialacor : RT @NotizieFrance: Assalto notturno al C.T.O. Pretendono di ricevere per primi l’assistenza medica per la loro parente, non in codice rosso… - giuaddo99 : RT @NotizieFrance: Assalto notturno al C.T.O. Pretendono di ricevere per primi l’assistenza medica per la loro parente, non in codice rosso… - CardoneGaspare : RT @NotizieFrance: Assalto notturno al C.T.O. Pretendono di ricevere per primi l’assistenza medica per la loro parente, non in codice rosso… - EffimeraAlkimia : RT @NotizieFrance: Assalto notturno al C.T.O. Pretendono di ricevere per primi l’assistenza medica per la loro parente, non in codice rosso… - NotizieFrance : Assalto notturno al C.T.O. Pretendono di ricevere per primi l’assistenza medica per la loro parente, non in codice… -