Miss Venere | una diciottenne palermitana tra le più belle d' Italia | è Roberta Abbate

Lazza torna a sfilare a Palermo, per la selezione provinciale del concorso nazionale2021. E' stata infatti elettaPalermo la. Nel contempo in ...

La bellezza torna a sfilare a Palermo, per la selezione provinciale del concorso nazionale2021. E' stata infatti elettaPalermo la diciottenne Roberta Abbate. Nel contempo in tutta Italia sono in corso le selezioni regionali: le candidate che vinceranno il titolo ...Dal 3 al 5 Settembre: Alessio Bondì, Aura Safari, Club Rivera, Lahasna,Keta & i DPCM, Nicola ... La leggenda narra che fosse stataad aver posto i cuscini di saponaria sull'Etna per ...La bellezza torna a sfilare a Palermo, per la selezione provinciale del concorso nazionale Miss Venere 2021. E' stata infatti eletta Miss Venere Palermo la diciottenne Roberta Abbate. Nel contempo in ...Il verdetto della giuria ha decretato la vittoria di Roberta Abbate, 18 anni, mora, slanciata e folti capelli ricci.