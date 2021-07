Migranti | Boldrini | ' Parlamento non sia sordo e cieco su guardia costiera libica'

Advertising

filipponico1962 : @fratotolo2 @AzzurraBarbuto 'I migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci of… - Iu0Dva : Lo stile di vita dei migranti sarà il nostro Cit.Boldrini - ZodNiz : RT @12Akim: Magari la Boldrini si riferiva a questo, quando qualche anno fa disse: 'I migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di… - filipponico1962 : @_DAGOSPIA_ 'I migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile… - filipponico1962 : @Agenzia_Ansa 'I migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stil… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Boldrini

Il Sannio Quotidiano

Bisogna riprendere in mano i tre disegni di legge fermi (Orfini,, Polverini) e volerli ... Come vivono la loro condizione? "A volte vivono l'essere figli dicome una proiezione degli ...Vedi Anche, la video - denuncia di Sea Watch: 'La cosiddetta 'guardia costiera' libica ... ma anche Nicola Fratoianni (LeU), Matteo Orfini e Laura(Pd). Divisioni che si ripeteranno ...Secondo Boldrini, "è importante che l'Italia sia presente in Libia ... potrebbe la Guardia costiera libica arrivare perfino a sparare sui migranti e riportarli in quei terribili centri di detenzione?Tra i nomi venuti a galla per la guida della segreteria del Pd reggiano c’è proprio il suo. «Ho appreso con grande stupore questa notizia, ovviamente si tratta di voci e non di proposte ufficiali, ma ...