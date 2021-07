Meloni attacca Macron sul green pass | «Misura raggelante»

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 13 luglio 2021) La variante Delta è presente in Italia nel 32,6% delle sequenze depositate nella banca internazionale Gisaid. La variante Alfa (ex inglese) è scesa al 37,9%. Entro agosto la Delta dovrebbe diventare prevalente da noi, come in almeno altri 32 paesi su gli oltre 100 in cui è stata trovata. In sei stati rappresenta il 100% dei casi (Cina, Libano, Nigeria, Giordania, Macedonia del Nord e Kuwait) e in altri 7 supera il 95%: Regno Unito (98,7%), India (97,7%), Israele (98,4%), … Continua L'articolo proviene da il manifesto.