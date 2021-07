Mathias Olivera: età, caratteristiche, costo e stipendio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mathias Olivera è uno degli ultimi nomi “trapelati” dagli esperti di mercato relativi alla corsiaa sinistra seguiti dal Napoli: il terzino mancino che gioca attualmente al Getafe, nella Liga spagnola sembra essere “vittima” di un interesse sempre maggiore da parte del club di De Laurentiis. Nel recente passato anche l’Inter aveva messo gli occhi su di lui. Mathias Olivera – chi è Ha iniziato la propria carriera in patria, con la maglia del National. Approda in Spagna, al Getafe nel 2017. Nella sua prima parentesi iberica conquista poche presenze, e viene per questo girato in prestito all’Albacete, in serie B spagnola, dove ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 14 luglio 2021)è uno degli ultimi nomi “trapelati” dagli esperti di mercato relativi alla corsiaa sinistra seguiti dal Napoli: il terzino mancino che gioca attualmente al Getafe, nella Liga spagnola sembra essere “vittima” di un interesse sempre maggiore da parte del club di De Laurentiis. Nel recente passato anche l’Inter aveva messo gli occhi su di lui.– chi è Ha iniziato la propria carriera in patria, con la maglia del National. Approda in Spagna, al Getafe nel 2017. Nella sua prima parentesi iberica conquista poche presenze, e viene per questo girato in prestito all’Albacete, in serie B spagnola, dove ...

Advertising

SkySport : Napoli, Olivera del Getafe nuovo obiettivo per la fascia sinistra. Le news di mercato #SkySport #SkyCalciomercato… - Diego31883 : RT @SkySport: Napoli, Olivera del Getafe nuovo obiettivo per la fascia sinistra. Le news di mercato #SkySport #SkyCalciomercato #Napoli #Ol… - zazoomblog : Napoli per l’esterno si guarda anche in Spagna: spunta Mathias Olivera - #Napoli #l’esterno #guarda #anche - andreastoolbox : Napoli, Olivera del Getafe nuovo obiettivo per la fascia sinistra. Le news di mercato - sportli26181512 : Napoli, Olivera del Getafe nuovo obiettivo per la fascia sinistra. Le news di mercato: Si lavora per assicurare un… -