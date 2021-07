Maltempo, esonda il fiume Toce in Piemonte. Bomba d'acqua a Bolzano. Grandine a Torino (Di martedì 13 luglio 2021) Disagi in Piemonte per l'esondazione del fiume Toce , che ha passato gli argini a Crodo , allagando la frazioni di Verampio , e la sua centrale idroelettrica , e la zona di Cantoni. Il Maltempo si è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Disagi inper l'zione del, che ha passato gli argini a Crodo , allagando la frazioni di Verampio , e la sua centrale idroelettrica , e la zona di Cantoni. Ilsi è ...

