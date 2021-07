Lenovo protagonista sulla nuova maglia dell’Inter | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Lenovo protagonista sulla nuova maglia dell’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Lenovo protagonista

Punto Informatico

...anche del video pubblicato oggi sui canali digitali dell'Inter', spiega il club nerazzurro in una nota. Ulteriore novità è la presenza disul retro, evoluzione della partnership ......anche del video pubblicato oggi sui canali digitali dell'Inter", spiega il club nerazzurro in una nota. Ulteriore novità è la presenza disul retro, evoluzione della partnership ...L'Inter ha ufficializzato il nuovo Kit Home della prossima stagione, manca il main sponsor, che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni ...Il presidente Steven Zhang ha parlato in una conferenza stampa proprio dello sponsor Lenovo. Ecco le parole del numero uno nerazzurro: Siamo felici di avere Lenovo come Technology Partner sul retro de ...