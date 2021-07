John Wick 4 | Marko Zaror new entry nel cast con un ruolo importante

Advertising

glooit : John Wick 4 – Marko Zaror in trattative per un ruolo da antagonista leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? John Wick 4 – Marko Zaror in trattative per un ruolo da antagonista - LaTiaCosita : RT @kamusdoc2: @John_Wick_US Giordanno - kamusdoc2 : @John_Wick_US Giordanno - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: L’attore e artista marziale #MarkoZaror, già visto in Machete Kills, sarà il nemico di #KeanuReeves nel nuovo film del fr… -

Ultime Notizie dalla rete : John Wick

However much we may want "Pig" to turn into something like "," Sarnoski refuses the temptation at every return ? our hero is simply too worn down to do the sort of things we're used to ...Marko Zaror, meglio conosciuto per il suo ruolo in Dusk Till Dawn: The Series , è in trattative per unirsi al cast di4 . Il cast di4 continua a crescere e Marko Zaror è l'ultimo a salire a bordo al fianco di Donnie Yen, Rina Sawayama, Scott Adkins, Lance Reddick e Shamier Anderson. Inoltre Chad ...John Wick 4, Marko Zaror è l’ultima aggiunta nel cast del film di Shay Hatten e Michael Finch. Pare avrà anche un ruolo importante: sarà uno dei principali avversari del protagonista. Marko Zaror, più ...Nel film John Wick 4, il nuovo capitolo del franchise con star Keanu Reeves, il villain sarà interpretato dall'attore Marko Zaror. Il villain di John Wick 4 sarà interpretato da Marko Zaror, uno dei p ...