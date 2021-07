Inter | ufficiale | Sebastiano Esposito in prestito al Basilea

(Di martedì 13 luglio 2021)lascia l’e si trasferisce inal. Uno dei talenti più promettenti del calcio italiano lascia dunque la Serie A per una nuova avventura in Svizzera. Lo comunica lo stesso club nerazzurro: “La cessione del calciatoreal: l’attaccante classe 2002 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione“. SportFace.

Il Il Direttore Sportivo dell'- intercettato dalle telecamere di Calciomercato.it - ha ... Questione Joao Mario? È, non c'è nulla di ...L'per la sostituzione di Hakimi avrebbe due opzioni; Il nome richiesto da Simone Inzaghi è ... Nasce la Roma di Mourinho, dal Wolverhampton èl'arrivo del portiere Rui Patricio, ...Ufficiale l’arrivo di Esposito al Basilea in prestito con diritto di opzione e contro opzione La trattativa era stata chiusa nelle scorse ore, in questi minuti è arrivata anche l’ufficialità. Sebastia ...Sebastiano Esposito va ufficialmente a fare esperienza in Svizzera: "FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Sebastiano ...