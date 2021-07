Inghilterra, “violenza e minacce”: terrore per le famiglie dei giocatori (Di martedì 13 luglio 2021) In Inghilterra al termine dell’Europeo perso in finale con l’Italia, le famiglie dei giocatori hanno ricevuto minacce E’ pur sempre calcio, e dunque sport, e per questo motivo c’è stupore nel leggere notizie simili. In Inghilterra non hanno preso bene la sconfitta ai rigori nella finale degli Europei contro l’Italia. I tifosi hooligan, nelle ore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 luglio 2021) Inal termine dell’Europeo perso in finale con l’Italia, ledeihanno ricevutoE’ pur sempre calcio, e dunque sport, e per questo motivo c’è stupore nel leggere notizie simili. Innon hanno preso bene la sconfitta ai rigori nella finale degli Europei contro l’Italia. I tifosi hooligan, nelle ore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EmiliaFormaggio : RT @llyfrausandrain: mettendo da parte i festeggiamenti per un attimo, è raccapricciante l'idea che moltissime donne inglesi in questo mome… - ManuFilippone95 : RT @SimBarg: Fischi all'inno avversario, simulazioni in campo, episodi di violenza fuori, premiazione disertata. Leviamoci una volta per t… - onedsaremylife : RT @llyfrausandrain: mettendo da parte i festeggiamenti per un attimo, è raccapricciante l'idea che moltissime donne inglesi in questo mome… - carl_fool : RT @llyfrausandrain: mettendo da parte i festeggiamenti per un attimo, è raccapricciante l'idea che moltissime donne inglesi in questo mome… - WallxFneline : RT @ssoftniall: se siete italiani e vivete in inghilterra non uscite di casa per piacere, non sanno regolarsi per una cazzo di partita. un… -