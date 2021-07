‘I vaccini alternano il DNA | non fateli’ | infermiera no-vax contrae il Covid e muore a 21 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 luglio 2021) E’ morta a soli 21per complicazioni dovute all’Olivia Guidry, la stessa che credeva che in qualche modo i ‘alterassero il DNA umano al livello molecolare e che fossero addirittura pericolosi’. La storia viene dall’Ospedale Ochsner Lafayette General (Louisiana) e la tragica scomparsa della 21enne, morta sabato scorso dopo giorni che combatteva contro il virus, è stata riportata dai media locali. Ochsner Lafayette General issued a statement Monday after a nurse who worked in the hospital's emergency room died over the weekend.https://t.co/JeXTVOIH2C — Acadiana Advocate (@theadvocateaca) ...