Gracia De Torres aspetta un bambino | su Instagram sfoggia il pancione in bikini

Advertising

andreastoolbox : Gracia De Torres è incinta, l'ex naufraga dell'Isola: Dopo anni difficili, è avvenuto il miracolo… - gossipblogit : Gracia De Torres aspetta un bambino: “Sono la persona più felice al mondo” - vesuvianonews : Gracia De Torres è incinta, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e conduttrice tv, che il 2 agosto 2018 si è spos… -

Ultime Notizie dalla rete : Gracia Torres

BlogLive.it

Deaspetta il suo primo figlio dal marito Daniele Sandri , e sui social sfoggia orgogliosa il pancione in bikini. Restare incinta non è stato semplice per lei e in una serie di post ...Ex naufraga in dolce attesa! L'annuncio di questa bellissima novità lo ha dato direttamente lei sul suo profilo social di Instagram , stiamo parlando dell' ex naufragaDeLa top model ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Gracia De Torres aspetta il suo primo figlio: lei e il marito Daniele Sandri hanno annunciato la lieta notizia via social. Con enorme gioia Gracia De ...La ex naufraga è in attesa del primo figlio dal marito Daniele Sandri e confessa: "Mi sento miracolata, era da molti anni che la cercavamo senza successo" ...