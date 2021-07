Dopo 2 mesi non si cerca più il corpo di Saman (Di martedì 13 luglio 2021) Saman aveva solo un sogno: sposare il ragazzo che amava, diventare a tutti gli effetti una ragazza italiana. Ha rinunciato a un matrimonio combinato, con un suo cugino molto ricco perchè non lo amava. Non voleva diventare un’altra ragazza pakistana costretta a obbedire alla famiglia. Lei che aveva assaporato la libertà in Italia, che aveva capito cosa significa amare senza costrizioni. Saman non si trova da due mesi. Mentre Saqib spera ancora che sia stata rapita da un parente e che sia nascosta da qualche parte, chi indaga non ha dubbi: la ragazza è stata uccisa dalla sua famiglia. Troppi gli errori commessi, le umiliazioni che la giovane ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021)aveva solo un sogno: sposare il ragazzo che amava, diventare a tutti gli effetti una ragazza italiana. Ha rinunciato a un matrimonio combinato, con un suo cugino molto ricco perchè non lo amava. Non voleva diventare un’altra ragazza pakistana costretta a obbedire alla famiglia. Lei che aveva assaporato la libertà in Italia, che aveva capito cosa significa amare senza costrizioni.non si trova da due. Mentre Saqib spera ancora che sia stata rapita da un parente e che sia nascosta da qualche parte, chi indaga non ha dubbi: la ragazza è stata uccisa dalla sua famiglia. Troppi gli errori commessi, le umiliazioni che la giovane ...

Advertising

ItaliaViva : Ha vinto l’Italia e godiamoci questa pausa di felicità ed euforia dopo tanti mesi di sofferenza. Chi vive gufando,… - mauroberruto : Vincere. Contro gli altri o contro se stessi. Vincere. Dopo 18 mesi di dolore e basta. Vincere. Anche per 128.000… - FraMirabelli : Mi domando come faccia #Ostellari a chiedere più tempo dopo aver tenuto il #DDLZanLeggeControOmofobia in commissio… - Urania_Pleiadi : RT @LongCovidItalia: '6 mesi dopo aver contratto il Covid, il 14% dei pazienti con #LongCovid ha avuto prove tramite test di imaging di DAN… - guidop1967 : @SIPediatri @drsilenzi “Offrire la vaccinazione” Dopo tutti questi mesi ancora vi divertite a giocare con le parole... -