Donkey Kong | un anniversario in sordina

Advertising

Runehise : @G2Noodlez Donkey Kong Country Pokémon Silver Final Fantasy X Kingdom Hearts League of Legends E' troppo difficil… - c4nyonwalls : @themoon_Lilo A ME SEMBRA DONKEY KONG DI MARIO KART STO MALEEE HAHAHAHAHAHHA - franpj2 : RT @Il_Paradroide: Festeggiamo i 40 anni di Donkey Kong (e, indirettamente, di Mario). - Il_Paradroide : Festeggiamo i 40 anni di Donkey Kong (e, indirettamente, di Mario). - stefanodonadio : Buon compleanno Donkey Kong e Mario -

Ultime Notizie dalla rete : Donkey Kong

0 Halo eentrano nella Hall of Fame dello Strong National Museum of Play di NY NEWS. Scritto da Sam Bishop 7 Maggio 2017 alle 17:41 Un riconoscimento importante per questi grandi classici.Era il debutto die della carriera di un certo Shigeru Miyamoto. A dire la verità, per parlare die di Miyamoto dobbiamo innanzitutto lanciarci nello spazio profondo e citare ...Lo scorso 8 luglio, infatti, era l’anniversario del caro vecchio Donkey Kong che ha potuto spegnere ben 40 candeline sulla sua torta, probabilmente alla banana, ma pare che non vi siano state ...Tempo di festeggiamenti in casa Nintendo: Donkey Kong ha compiuto 40 anni. Nel 1981 il leggendario cabinato arcade faceva il suo esordio in Giappone e da quel momento il gorilla incravattato ha ...