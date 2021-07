Ddl Zan, il Senato respinge pregiudiziali di incostituzionalità (Di martedì 13 luglio 2021) Il Senato ha respinto le questioni pregiudiziali di incostituzionalità presentate da Lega e Fratelli d'Italia contro il ddl Zan in materia di omotransfobia. I contrari sono stati 136, i favorevoli 124,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) Ilha respinto le questionidipresentate da Lega e Fratelli d'Italia contro il ddl Zan in materia di omotransfobia. I contrari sono stati 136, i favorevoli 124,...

matteosalvinimi : In diretta dal Senato, il mio intervento sul ddl Zan. - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - ElfReloaded1 : RT @borghi_claudio: Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viva av… - MilitisSpiritus : Non succede eh, ma se il DDL Zan non passa vi prendo per il culo finché campate #ddlZan #Salvini #Senato -