Corruzione: Montante, 'unica mia colpa è stata sostenere Cicero contro tutti' (Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - "L'unica mia colpa è stata quella di sostenere Alfonso Ciceri, tutti mi dicevano che era un pazzo ma per me faceva seriamente il suo lavoro. E io l'ho sempre sostenuto contro tutti e lo rifarei, magari sperando in un Cicero redento". Lo ha detto Antonello Montante, rispondendo alle domande dell'avvocato di parte civile Annalisa Petitto che rappresenta Alfonso Cicero, ex Presidente Irsap, e oggi uno dei maggiori accusatori dell'ex presidente degli industriali siciliani. "Ovviamente non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - "L'miaquella diAlfonso Ciceri,mi dicevano che era un pazzo ma per me faceva seriamente il suo lavoro. E io l'ho sempre sostenutoe lo rifarei, magari sperando in unredento". Lo ha detto Antonello, rispondendo alle domande dell'avvocato di parte civile Annalisa Petitto che rappresenta Alfonso, ex Presidente Irsap, e oggi uno dei maggiori accusatori dell'ex presidente degli industriali siciliani. "Ovviamente non ...

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'su proroghe vertici Irsap abbiamo esagerato, sono responsabile'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'unica mia colpa è stata sostenere Cicero contro tutti'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'Confindustria si costituì parte civile in tutti i processi di mafia'... - zazoomblog : Corruzione: Montante legge in aula mail Cicero Sei un grande uomo che lotta contro la mafia - #Corruzione:… - TV7Benevento : **Corruzione: Montante legge in aula mail Cicero 'Sei un grande uomo che lotta contro la mafia'**... -