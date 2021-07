Calciomercato Inter, riacquistato Vanheusden (Di martedì 13 luglio 2021) MILANO - L' Inter ha riacquistato Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi al costo di 16 milioni, sfruttando un vecchio accordo che fissava il costo del giocatore a 12 milioni. Ecco il comunicato del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021) MILANO - L'haZinhodallo Standard Liegi al costo di 16 milioni, sfruttando un vecchio accordo che fissava il costo del giocatore a 12 milioni. Ecco il comunicato del ...

Advertising

DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - Inter : ?? | COMUNICATO Sebastiano Esposito al Basilea ?? - DiMarzio : #Inter | #JoaoMario in sede per le ultime formalità, poi ci sarà il #Benfica - abdo_massa : RT @GuarroPas: #Inter, #Moratti a CM: “#Mancini ha il merito di aver trasformato in possibile l’impossibile. È incredibile il suo modo di a… - KunNicoolas : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Sebastiano Esposito al Basilea ?? -