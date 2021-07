Borsa: Milano resta in calo ( - 0,3%), pesano le banche (Di martedì 13 luglio 2021) resta in calo Piazza Affari ( - 0,3%) verso fine mattinata, mentre l'Ecofin si appresta ad approvare 12 Pnrr (Piani nazionali di ripresa e resilienza). Sono soprattutto le banche a pesare in negativo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021)inPiazza Affari ( - 0,3%) verso fine mattinata, mentre l'Ecofin si appad approvare 12 Pnrr (Piani nazionali di ripresa e resilienza). Sono soprattutto lea pesare in negativo, ...

Advertising

CorriereQ : Borsa: Milano resta in calo (-0,3%), pesano le banche - fisco24_info : Borsa: Milano resta in calo (-0,3%), pesano le banche: Petroliferi e auto in ordine sparso. Sprint di Mondadori - DividendProfit : Borsa: Milano resta in calo (-0,3%), pesano le banche – Economia - ClarkKe25897431 : RT @sabrimaggioni: #Fedez Curriculum Si iscrive Liceo Artistico Milano indirizzo beni culturali Qualcosa va storto Cambia indirizzo rivo… - Acmor3 : RT @sabrimaggioni: #Fedez Curriculum Si iscrive Liceo Artistico Milano indirizzo beni culturali Qualcosa va storto Cambia indirizzo rivo… -