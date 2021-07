ATP Bastad 2021, brutto ko al primo turno per Lorenzo Musetti: Henri Laaksonen si impone in tre set (Di martedì 13 luglio 2021) Una brutta battuta d’arresto per Lorenzo Musetti. L’azzurrino impegnato nel primo turno contro il qualificato svizzero Henri Laaksonen (n.134 del ranking) si ferma al primo turno, sconfitto per 6-2 3-6 6-4. Una partita costellata da tanti errori da parte del toscano, incapace di trovare la giusta continuità in un match dall’andamento assai altalenante e favorevole al rosso-crociato che quindi continuerà la propria avventura sulla terra rossa svedese. Nel primo set si inizia all’insegna del break: scambio di “regali” da una parte e ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Una brutta battuta d’arresto per. L’azzurrino impegnato nelcontro il qualificato svizzero(n.134 del ranking) si ferma al, sconfitto per 6-2 3-6 6-4. Una partita costellata da tanti errori da parte del toscano, incapace di trovare la giusta continuità in un match dall’andamento assai altalenante e favorevole al rosso-crociato che quindi continuerà la propria avventura sulla terra rossa svedese. Nelset si inizia all’insegna del break: scambio di “regali” da una parte e ...

