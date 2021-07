Anm, nuovi treni della Linea 1: nominata la commissione per il nulla osta (Di martedì 13 luglio 2021) Il ministero dei Trasporti ha nominato la commissione finale che dovrà effettuare le prove statiche e dinamiche tese al nulla osta dell’ingresso in servizio dei nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. La commissione è composta da tre membri: un funzionario del Ministero dei Trasporti, un funzionario dell’Ustif che ha seguito la prima parte dei test per l’istruttoria e un delegato dell’Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli. La commissione è al lavoro già da oggi sulle prove ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Il ministero dei Trasporti ha nominato lafinale che dovrà effettuare le prove statiche e dinamiche tese aldell’ingresso in servizio deiMetropolitana di Napoli. Laè compda tre membri: un funzionario del Ministero dei Trasporti, un funzionario dell’Ustif che ha seguito la prima parte dei test per l’istruttoria e un delegato dell’Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli. Laè al lavoro già da oggi sulle prove ...

