Amici, il clamoroso retroscena di Aka7even: “Dovevamo farlo insieme..” (Di martedì 13 luglio 2021) Amici, il cantante Aka7even ha svelato un clamoroso retroscena affermando che dovevano farlo insieme, ecco che cosa e con chi. Aka7even è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 13 luglio 2021), il cantanteha svelato unaffermando che dovevano, ecco che cosa e con chi.è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

giuliamoiolii : RT @dori_hoxhaaa: comunque dal gf in poi c'è stata moltissima attenzione per i programmi TV o eventi vari, amici ha avuto un successo clamo… - dori_hoxhaaa : comunque dal gf in poi c'è stata moltissima attenzione per i programmi TV o eventi vari, amici ha avuto un successo… - giovaafcim7 : nome clamoroso, tempo due mesi che diventano amici e cambio “Haki” in “Hakan” MENTALITÀ PAZZESCA - redondo31775456 : RT @SBertagna: Gigio Donnarumma portiere clamoroso ma come dicono i miei amici milanisti del bar in cui faccio colazione è solo un portiere… - Gianni_Bitonti : Domenica bisognerà batterli anche per vendicare gli amici danesi di questo furto clamoroso! #InghilterraDanimarca -