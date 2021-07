Alessia Marcuzzi | dopo l’addio a Mediaset scoppia una notizia bomba …

(Di martedì 13 luglio 2021) Soltanto qualche giorno fa abbiamo dato lasecondo la qualeha rescisso il suo contratto con. Non si tratta di una in descrizione ma di unaufficiale che è stata data dalla stessa azienda e anche dalla stessa conduttrice. Quest’ultima fino a pochi giorni fa ha condotto un’edizione molto importante de Le Iene ed è stata l’ultima. Adesso quindi è caccia al nome della sostituta di. Ladel suo abbandono sicuramente ha lasciato tutti senza parole, soprattutto i fan della trasmissione che ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Soltanto qualche giorno fa abbiamo dato la notizia secondo la qualeha rescisso il suo contratto con Mediaset . Non si tratta di una in descrizione ma di una notizia ufficiale che è stata data dalla stessa azienda e anche dalla stessa conduttrice. ...Secondo l'indiscrezione, l'artista romana avrebbe accettato di prendere il posto occupato in precedenza da, da due settimane fuori da Mediaset dopo il plateale addio all'azienda, ma ...«Una bella idea». Destinata, per il momento, a restare tale. La voce dell’arrivo di Elodie Di Patrizi alla guida dello storico programma di Italia 1 Le Iene, lanciata dalla ...Aria di cambiamenti in casa Mediaset. Dopo l’annuncio a sorpresa dell’addio di Alessia Marcuzzi, volto storico de Le Iene, sembrerebbe ...