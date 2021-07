Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 luglio 2021)DEL 12 LUGLIOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA ALTRO INCIDNETE CAUSA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA, CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA PONTINA, CODE A PARTIRE DA SPINACETO SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER ...