Venezia punta su numero chiuso, chiavi elettroniche per accedere alla città (Di lunedì 12 luglio 2021) Venezia scommette sulla “prenotabilità” della città, contro il turismo selvaggio e per regolare i flussi. La questione è stata trattata dal sindaco Luigi Brugaro, nel corso della presentazione della Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità”, sottolineando che “siamo i primi al mondo a farlo. Abbiamo chiesto e ottenuto una legge sui contributi di accesso, che non è stata ancora messa in essere per due motivi. All’inizio la legge prevedeva che questo contributo venisse assolto dai vettori, ma Ferrovie dello Stato non sono in grado di farlo per la rete commerciale”. “La somma non ci serve per incassare i soldi, poiché i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021)scommette sulla “prenotabilità” della, contro il turismo selvaggio e per regolare i flussi. La questione è stata trattata dal sindaco Luigi Brugaro, nel corso della presentazione della Fondazione “capitale mondiale della sostenibilità”, sottolineando che “siamo i primi al mondo a farlo. Abbiamo chiesto e ottenuto una legge sui contributi di accesso, che non è stata ancora messa in essere per due motivi. All’inizio la legge prevedeva che questo contributo venisse assolto dai vettori, ma Ferrovie dello Stato non sono in grado di farlo per la rete commerciale”. “La somma non ci serve per incassare i soldi, poiché i ...

Advertising

ItalianNavy : Museo Storico Navale #MarinaMilitare a Venezia: tra i cimeli custoditi, l’insegna dell’amm. Matteucci e un quadro d… - italiaserait : Venezia punta su numero chiuso, chiavi elettroniche per accedere alla città - TV7Benevento : Venezia punta su numero chiuso, chiavi elettroniche per accedere alla città... - fisco24_info : Venezia punta su numero chiuso, chiavi elettroniche per accedere alla città: Il sindaco Brugnaro rilancia l’idea: '… - AllAroundnet : @LegaBasketA #Mercato 2021-22 @PallVarese punta su @GuglielmoCaruso mentre @PallacReggiana arriva… -