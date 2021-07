Variante Delta Italia e zona gialla, esperti divisi (Di lunedì 12 luglio 2021) Preoccupa la Variante Delta e l’aumento dei contagi, al punto che si parla di nuovo di zona gialla. Ma sulla possibilità che si torni a misure un po’ più severe contro il covid, gli esperti sono divisi. Da parte del governo per ora il messaggio è chiaro. “Al momento non vedo, con i numeri attuali, la necessità di un ritorno di alcune Regioni in zona gialla. Ad oggi non c’è questo rischio ma vediamo cosa accade nelle prossime settimane”, ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di ’24 Mattina’ su Radio24. “Abbiamo numeri bassi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Preoccupa lae l’aumento dei contagi, al punto che si parla di nuovo di. Ma sulla possibilità che si torni a misure un po’ più severe contro il covid, glisono. Da parte del governo per ora il messaggio è chiaro. “Al momento non vedo, con i numeri attuali, la necessità di un ritorno di alcune Regioni in. Ad oggi non c’è questo rischio ma vediamo cosa accade nelle prossime settimane”, ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di ’24 Mattina’ su Radio24. “Abbiamo numeri bassi e ...

