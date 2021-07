Temptation Island | chi è Stefano, il fidanzato di Manuela: non tutti sanno dove gioca, i dettagli della sua carriera (Di lunedì 12 luglio 2021) Temptation Island, Manuela e Stefano: lui è un cestista, ma sapete dove gioca? Non tutti ne sono a conoscenza. Una nuova edizione di Temptation Island è iniziata da appena tre settimane, al timone del programma che mette alla prova i sentimenti, l’amatissimo Filippo Bisciglia, che non smette mai di sorprenderci. Nella prima puntata abbiamo avuto L'articolo Temptation Island chi è Stefano, il fidanzato di Manuela: non tutti ... Leggi su sologossip (Di lunedì 12 luglio 2021): lui è un cestista, ma sapete? Nonne sono a conoscenza. Una nuova edizione diè iniziata da appena tre settimane, al timone del programma che mette alla prova i sentimenti, l’amatissimo Filippo Bisciglia, che non smette mai di sorprenderci. Nella prima puntata abbiamo avuto L'articolochi è, ildi: non...

Advertising

f1addictedd : RT @IneedsyouOned: E capisci di essere diventata sottona della nazionale quando abbandoni il trash di temptation Island per guardare #Notte… - giorgiap85 : RT @tranviadeseo: Il momento di gelosia tossica che Temptation Island spostati. - LudovicaPesenti : Luvs, vado a dormire, sono molto stanca. Mi raccomando, domani mattina, aggiornatemi su ciò che è successo in quest… - IneedsyouOned : E capisci di essere diventata sottona della nazionale quando abbandoni il trash di temptation Island per guardare #NotteAzzurra - LindaMeazzo : Io organizzerei gruppo commento temptation island -