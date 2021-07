STATI GENERALI DEI SINDACATI MILITARI PER I DIRITTI DEGLI ITALIANI IN DIVISA (Di lunedì 12 luglio 2021) 1948-2021, 73 anni della vita della Costituzione per fissare i doveri di ogni Cittadino e, soprattutto, salvaguardarne i DIRITTI. Tranne che per quei 350.000 lavoratori che indossano una DIVISA proprio per tutelare la difesa, la sicurezza e i DIRITTI di tutti gli ITALIANI. Lavoratori, che sebbene chiamati quotidianamente a garantire il godimento dei principi costituzionali per tutti i propri Concittadini, hanno visto negata, da sempre, la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto a costituirsi in associazioni sindacali, impedendo l’esercizio legittimo dei DIRITTI e delle conseguenti tutele ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 12 luglio 2021) 1948-2021, 73 anni della vita della Costituzione per fissare i doveri di ogni Cittadino e, soprattutto, salvaguardarne i. Tranne che per quei 350.000 lavoratori che indossano unaproprio per tutelare la difesa, la sicurezza e idi tutti gli. Lavoratori, che sebbene chiamati quotidianamente a garantire il godimento dei principi costituzionali per tutti i propri Concittadini, hanno visto negata, da sempre, la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto a costituirsi in associazioni sindacali, impedendo l’esercizio legittimo deie delle conseguenti tutele ...

