Saman Abbas | dopo 67 giorni sono state interrotte le ricerche della 18enne a Novellara

(Di lunedì 12 luglio 2021)67vengono sospese lenell’area dell’azienda agricola di(Reggio Emilia) dove viveva la famiglia die dove si pensa sia stato sepolto il corpopachistana, che rifiutò un matrimonio forzato e che per questo motivo sarebbe stata uccisa dai familiari. In più di due mesistati impiegati 500 carabinieri, diversi cani speciali, vigili del fuoco con natanti, polizia provinciale.stati inoltre utilizzati geo scanner in hd, elettromagnetometri, droni e ...

Le indagini sulla 18enne scomparsa proseguono Sospese le ricerche di, la 18enne pachistana scomparsa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Della giovane non si hanno più notizie dal 30 aprile scorso e i controlli sono durati 67 giorni nell'area dell'...Dopo 67 giorni sospese le ricerche di, nell'area dell'azienda agricola di Novellara (Reggio Emilia) dove viveva la sua famiglia. E' il luogo dove si pensa sia stato sepolto il corpo della 18enne pakistana , che rifiutò un ...Sospese le ricerche di Saman Abbas, le 18enne pachistana scomparsa 67 giorni fa che rifiutò un matrimonio combinato. Non proseguiranno gli inquirenti a cercare ...Dopo oltre due mesi dalla sua scomparsa, oggi vengono sospese le ricerche di Saman Abbas nell’area dell’azienda agricola di Novellara, in Emilia Romagna. Proprio in quel luogo, si sospetta sia sepolto ...