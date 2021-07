Raffaella Carrà | il bellissimo omaggio durante la finale Italia vs Inghilterra

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 luglio 2021) La scomparsa diha scosso tutti ed ha lasciato un enorme vuoto. Colleghi, fan, politici (anche stranieri) e pure il mondo del calcio ha voluto omaggiare la grandissima icona.la partita di Euro 2020 tra Spagna e, alcuni pezzi storici della Raffa sono stati inseriti nella playlist utilizzata nel pre partita. Ma non è finita qui, perché la nostraè stata ricordata anche ieri sera per ladegli europei. Subito dopo la vittoria dell’, a Wembley hanno suonato ‘A Far l’Amore Comincia Tu‘. Un’emozione unica vedere lo stadio ...