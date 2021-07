Raffaella Carrà | generosità immensa | a chi è andata parte dell’eredità?

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti quelli che la conoscevano, ma la suaresterà per sempre: ecco a chi èTV –, Fonte foto: GettyImagesè stata un’amatissima showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva ed ancora oggi, dopo la sua triste dipartita, la donna continua a far parlare di sé. La morte dellaha lasciato un grandissimo vuoto nel ...

Advertising

davidlisnard : Adriano Celentano & Raffaella Carrà Prisencolinensinainciusol - fanpage : Raffaella Carrà ha donato fino alla fine dei suoi giorni, è ciò che emerge da un post di ringraziamento del governa… - RaiCultura : Il video è tratto dall'edizione di 'Canzonissima' del 1971 con lo storico e iconico Tuca tuca cantato e ballato da… - JuanHeredia18 : El Diego debe seguir de fiesta junto a Raffaella Carrà ?????????????????? 'Festa, ma che bella, ma che bella, questa festa M… - Secondo__me : @LucillaMasini S'è scordato di dire che da quando c'è Draghi sono morte Carla Fracci, Milva e pure Raffaella Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Per omaggiarein seguito alla sua dolorosa scomparsa, Rai Uno manderà in onda per tutta ...Carramba che sorpresa torna in Televisione: la decisione della Rai per onorareUna settimana fa il mondo dello spettacolo ha perso una delle sue più grandi rappresentanti:. Difatti quest'ultima ha perso la sua battaglia dopo un brutto male. La ...