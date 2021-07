Napoli | investe e trascina poliziotto per diversi metri poi si schianta contro un palo

(Di lunedì 12 luglio 2021) Aveva assunto sostanze stupefacenti e si era addormentato in auto sulla corsa di emergenza. I fatti sono accaduti ieri sulla state del centro direzionale, sulla corsia che daarriva ad Acerra. A svegliarlo sono stati gli polizia stradale di Nola. L’uomo alla vista dei poliziotti ha messo in moto l’auto ed è fuggito a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli investe

...quale l'Arma dei Carabinieriquotidianamente impegno e risorse umane sui piani preventivi e repressivi. Il generale Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale dei Carabinieri di, ......è stata all'altezza del valore di. Manfredi è la persona più qualificata per risollevare la città dopo un periodo buio. Vogliamo sostenere il Sud non rivendicazionista, ma quello che...Si rinnova l’intesa tra il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e la Presidenza dell’associazione Soroptimist International Italia, nell’ambito di un protocollo nazionale sottoscritto il 22 nove ...Ma è proprio Piero De Luca ad utilizzare subito la metafora calcistica: «È l’ora della competenza, la gestione amministrativa uscente non è stata all’altezza del valore di Napoli. Manfredi è la person ...