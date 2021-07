Milinkovic-Savic vede la Lazio nel suo futuro

Advertising

1900_since : #MilinkovicSavic: parole al miele e tanta voglia di iniziare il 'nuovo' percorso con la #Lazio di #Sarri - Gabri_Juventus : ?? Milinkovic-Savic: 'Futuro? Spero di restare alla Lazio a lungo. Sono qui da sette anni ed è normale che mi senta… - Dalla_SerieA : Inter, Lukaku si sdoppia per Inzaghi - - quelloconlat : Milinkovic-Savic ambizione: 0 Con quel talento potrebbe ambire a livelli altissimi invece preferisce starsene a Roma bah - TUTTOJUVE_COM : Milinkovic-Savic: 'Il futuro? Spero di restare alla Lazio a lungo' -

Ultime Notizie dalla rete : Milinkovic Savic

... in casa della Lazio (0 - 0 all'andata e stesso risultato al ritorno): il portiere rossonero, in quell'occasione, intercettò i tentativi di trasformazione di Lucas Leiva e di, e ...Ultime notizie calcio - Sergej, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Lazio Style Channel: 'Mi sento bene, vedremo nei prossimi giorni, saranno allenamenti intensi. Sono ...Salvatore Sirigu in uscita dal Torino dopo l’arrivo di Berisha (con Milinkovic-Savic titolare, come confermato da Juric) in granata potrebbe finire al Genoa. In questo modo si libererebbe la strada ...Come spiega oggi Tuttosport, Lukaku “con Inzaghi avrà un paio di compiti fondamentali: dovrà recitare il ruolo che alla Lazio era di Ciro Immobile (ovvero segnare caterve di gol) e dovrà pure fare il… ...