Matteo Cascinari | cosa sappiamo su di lui | carriera

Leggi su ck12

(Di lunedì 12 luglio 2021), consegue una Laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano per poi conseguire unadi oltre 20 anni nel mondo del corporate business., chi è il key man di Primo Space e diversi progetti sulle start up (Foto dal web)Per anni è stato il direttore Marketing della Walt Disney e del Sole 24 ORE, nella suaè stato una figura versatile soprattutto per quanto riguarda il il P&L e la business tv. Nel suo ruolo ha avuto modo di occuparsi anche dei servizi Internet, Real time financial information e ...