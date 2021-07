Marlon Brando | Alain Delon e quel mitico cappotto cammello

(Di lunedì 12 luglio 2021) Nella storia del cinema ci sono battute, oggetti e vestiti che si trasformano in simboli. Il 1972 è l’anno delche diventa icona di stile e di maledettismo. In verità i cappotti sono due. Come i due attori che lo indossano in due diversi film.. E c’è un filo che li lega. Dopo il successo de “Il Conformista”, a soli 30 anni Bernardo Bertolucci si è ormai affermato come uno dei registi più interessanti del cinema europeo. Ma il maestro di Parma è molto ambizioso e tra le mani ha una storia che scotta e lo renderà celebre in tutto il mondo: ...

Sono gli anni d'oro di Hollywood, i favolosi Cinquanta, James Dean, Marlon Brando, Rock Hudson, e poi Liz Taylor, Natalie Wood, Ingrid Bergman, Ava Gardner... L'America non si fa mancare nulla, ci son ...