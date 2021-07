Inter, non solo Hakimi: pronta la doppia cessione a sorpresa (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la cessione di Hakimi, il calciomercato dell’Inter proseguirà con il nuove strategie in vista dell’inizio della prossima stagione. Non è escluso che il club nerazzurro possa valutare un’altra doppia cessione Il calciomercato dell’Inter, dopo il sacrificio di Hakimi, potrebbe ripartire da un’altra doppia cessione a sorpresa che potrebbe consentire ai nerazzurri di trattenere a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo ladi, il calciomercato dell’proseguirà con il nuove strategie in vista dell’inizio della prossima stagione. Non è escluso che il club nerazzurro possa valutare un’altraIl calciomercato dell’, dopo il sacrificio di, potrebbe ripartire da un’altrache potrebbe consentire ai nerazzurri di trattenere a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : Per chi non lo sapesse: a dispetto dell’aplomb sfoggiato anche ieri a #Wembley, #Mattarella è un vero appassionato… - Inter_TV : ?? | STASERA ??? Anche oggi va in onda lo speciale #InterPreSeason, ore 21 ?? ?? Vacanze meritate per @ddambrosio, pe… - MarcoBarzaghi : Ufficiale la risoluzione di Joao Mario per non rischiare causa con lo Sporting Lisbona #inter #joaomario ??? - GonzaInterista : RT @sergiogali5: #JoaoMario non è più un giocatore dell'Inter. E io stasera mi ubriaco ???????? - Marcellina82 : @mietitore85 @RadioSavana Non hanno usato la morte di Maradona, i festeggiamenti dell'Inter, non so se useranno quelli per gli europei. -